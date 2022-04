Lange mussten Bastelfreunde coronabedingt darauf warten, am kommenden Wochenende ist es soweit: Die Messe Rhein-Neckar Creativ kommt am 9. und 10. April wieder in die Friesenheimer Eberthalle. Laut Veranstalter sind mehr als 100 Aussteller dabei.

Die Aussteller bei der zehnten Rhein-Neckar Creativ kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus und präsentieren ihr Angebot unter anderem zu Stoffen, Wolle, Sticken, Perlen, Stempeln, Papieren, Kurzwaren, Keramik und Nähmaschinen. Die Messe richtet sich laut der veranstaltenden Okken GmbH gleichermaßen an Bastler, Hobbykünstler und andere Neugierige. Workshops gibt es unter anderem zu „Oster-Bastelspaß“, Glückwunschkarten, Design-Gläsern, Papierblumen und zum Filzen. Auch für Kinder gibt es ganztägig ein Angebot. Für die Workshops muss man sich laut Veranstalter nicht vorab anmelden, sondern kann spontan vorbeikommen. Traditionell findet die Rhein-Neckar Creativ im Januar statt, musste aber in diesem Jahr pandemiebedingt erneut verschoben werden. In den vergangenen Jahren kamen zu der Messe teils mehr als 10.000 Gäste, um Bastel- und Deko-Ideen zu sammeln.

Termin



Rhein-Neckar Creativ in der Friedrich-Ebert-Halle am Samstag, 9. April, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 10. April, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet sieben Euro. Tickets gibt es an der Tageskasse und im Netz unter www.rheinneckarcreativ.de.