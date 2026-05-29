Zu einem kreativen Bibelabend lädt „Kirche Kunterbunt Plus“ am Mittwoch, 10. Juni, ein. Unter dem Motto der Bibeltage des Bistums Speyer – „Die Bibel muss an die frische Luft“ – wollen Pastoralreferentin Stefanie Müller und ihr Team bekannte Geschichten aus dem Alten Testament neu entdecken. Eingeladen sind alle Erwachsenen – mit und ohne Kinder oder Enkel. Die „Kunterbunte Bibel“ findet von 20 bis 22 Uhr im Pfarrheim Birkenheide, Waldstraße 29 A, statt. Eine Anmeldung erleichtert die Planung, ist aber nicht zwingend. Weitere Informationen hat Stefanie Müller unter Telefon 0151 14879816 oder per Mail an stefanie.mueller-2@bistum-speyer.de.