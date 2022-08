„10 Jahre Sandbox Warriors“ – der Schriftzug ziert die Medaille, die der Verein anlässlich des Karlsternlaufs in Mannheim unters Läufervolk bringen wollte. 300 Stück davon ließen die Sandbox Warriors fertigen. Jetzt sollen sie für individuelle Laufleistungen verliehen werden.

Umgehängt werden konnten die Medaillen jedenfalls nicht, denn der Original-Karlsternlauf musste abgesagt werden. Grund dafür waren nach Aussage des Vereins nicht nur die enormen Kosten für die Genehmigung, sondern vor allem die Auflagen seitens der Stadt Mannheim bezüglich der Sicherung der Wege im Käfertaler Wald. Auf den Genehmigungskosten blieben die „Sandkasten-Krieger“ sitzen. Auch der für Oktober geplante Maudacher Kerwelauf – ebenfalls eine traditionelle Veranstaltung des Klubs – wurde bereits gestrichen. Ohne Kerwe kein Kerwelauf, begründet Uwe Wenzel, Trainer und Sportler des Vereins, die nächste Absage.

„Somit können wir in diesem Jahr keinen Lauf unter unserer Regie anbieten“, bedauert er. Es fehle damit eine wichtige Möglichkeit, die Haushaltskasse aufzubessern. Um zumindest die bisherigen Unkosten zu decken und auch die Medaillen „an den Mann zu bringen“, veranstalten die Sandbox Warriors eine virtuelle Variante des Karlsternlaufes.

Zwischen dem 23. und 25. September können auf einer beliebigen Strecke und zu einer Wunschuhrzeit sechs Kilometer gelaufen oder gewalkt werden. Über das Portal www.br-timing.de wird im Anschluss die Zeit eingetragen. Ehrlichkeit werde dabei vorausgesetzt, appelliert der Veranstalter an den fairen Sportsgeist. Virtuelle Laufevents sind zuletzt durch die Corona-Pandemie, der zahlreiche Sportangebote zum Opfer fielen, in den Blickpunkt gerückt, werden allerdings wieder mehr und mehr durch Präsenzveranstaltungen verdrängt.

„Die Leute wollen raus und mit Gleichgesinnten zusammen laufen“, weiß Wenzel aus eigener Erfahrung zu berichten. Immerhin haben sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits rund 130 Läufer für die Hybridversion des Karlsternlaufes angemeldet. Die Startgebühr beträgt neun Euro und beinhaltet die Medaille und deren Versand.

180 Vereinsmitglieder

Die Sandbox Warriors treten nicht nur als Laufveranstalter in Erscheinung, sondern sind in ihren auffällig grünen Trikots auch selbst bei zahlreichen Events in der Region am Start, meist in größeren Gruppen. Die Laufgemeinschaft versteht sich nach eigener Aussage als „ein locker zusammengeworfener Haufen von sportbegeisterten Menschen“. Gegründet wurde der Zusammenschluss 2012 von vier Freunden, die sich allesamt aus ihrer aktiven Bundeswehrzeit kannten und beschlossen, am Hindernislauf „Strongmanrun“ teilzunehmen. Ein Teamname für das humorvolle Quartett war schnell gefunden: Sandbox Warriors.

Inzwischen ist die Gruppe offiziell als Verein eingetragen und zählt rund 180 Mitglieder. Zum gemeinsamen Lauftraining treffen sich die Sandbox Warriors regelmäßig dienstags um 18.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Bruchfesthalle in Maudach, in den Wintermonaten dann auf der Parkinsel. Ausgebildete Lauftrainer und erfahrene Läufer würden sich um die Sportler kümmern und sie an die Strecken von zehn Kilometer bis zum Marathon heranführen, betont Wenzel, der gerade dabei ist, im Verein eine Triathlon-Abteilung aufzubauen.

Vor der Dreikampf-Premiere

Derzeit laufen die Trainingsvorbereitungen für die Dreikampf-Premiere, den Zehn-Freunde-Triathlon in Darmstadt, bei dem die Sandbox Warriors mit zwei Teams an den Start gehen werden. Auch das soziale Engagement spielt im Verein eine Rolle. So laufen die „Sandkasten-Krieger“ regelmäßig für einen guten Zweck und sammeln Spenden.

Der Blick geht bereits in Richtung 2023, denn dann wollen die Sandboxer wieder die Läufer ins Maudacher Bruch locken: zum Neujahrslauf, inzwischen ein weiterer fester Bestandteil im Laufkalender.

Im Netz

https://www.facebook.com/sandboxwarriors