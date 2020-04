Ihren Wagen hat eine Frau am Dienstag gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule Süd abgestellt. Als sie gegen 18 zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Kratzer auf der rechten Fahrzeugseite, der sich über beide Türen und den Kotflügel erstreckte. Die Polizei vermutet, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht hat. Sie ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.