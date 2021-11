Auch in diesem Jahr werden am Sonntag, 14. November, dem Volkstrauertag, wieder Kränze auf den Ludwigshafener Friedhöfen niedergelegt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird ab 11.45 Uhr bei einer Feierstunde des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge auf dem Hauptfriedhof die Gedenkrede halten und am Ehrenmal für die Kriegstoten einen Kranz niederlegen. Zudem finden um 11 Uhr mehrere Veranstaltungen auf Stadtteilfriedhöfen statt: auf dem Ruchheimer Friedhof mit Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU), am Ehrenfeld auf dem Oggersheimer Friedhof mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) und auf dem Maudacher Friedhof mit Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU). In der protestantischen Auferstehungskirche Oppau (Kirchenstraße 3) findet um 11 Uhr eine zentrale Veranstaltung für Edigheim, Oppau und die Pfingstweide statt. Anmeldung dafür beim protestantischen Pfarramt (Telefon 0621 652509 oder E-Mail an pfarramt.lu.oppau@evkirchepfalz.de). Außerdem liegen laut Verwaltung Kränze der Stadt auf den Ehrenfeldern des Hauptfriedhofs und auf den Friedhöfen Rheingönheim, Mundenheim und Oppau sowie am Mahnmal der Lutherkirche.

Auch Gedenken bei Siedlergemeinschaft

Auch die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende lädt zu einer Gedenkfeier für die Gefallenen der beiden Weltkriege ein. Beginn ist um 14 Uhr am Ehrenmal in der Oggersheimer Altrheinstraße. Die Bläsergruppe der Kolpingmusikkapelle Oggersheim musiziert, anschließend eröffnen die Vorstände der Siedlergemeinschaft gemeinsam mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler die Gedenkfeier. Pfarrer Andreas Große hält eine Ansprache.