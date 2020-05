Mit einer Kranzniederlegung am Freitag, 12 Uhr, am Mahnmal für die Opfer von Krieg und nationalsozialistischer Gewaltherrschaft am Lutherturm gedenkt die Stadt Ludwigshafen dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Weltweit wurden in diesem Krieg viele Millionen Menschen getötet. Fast 5000 Menschen aus Ludwigshafen starben laut Stadtverwaltung entweder auf den Kriegsschauplätzen oder bei Luftangriffen, über 2000 blieben nach Kriegsende vermisst.

Innenstadt zu 90 Prozent zerstört

Die Innenstadt Ludwigshafens war zu 90 Prozent zerstört. In den Stadtteilen lag die Quote zwischen 25 und 37 Prozent, wie die Verwaltung mitteilt. Hatte die Stadt im Jahr 1939 insgesamt 144.000 Einwohner, waren es 1945 noch 55.000.

Gesamter Stadtvorstand anwesend

Bei der Kranzniederlegung wird mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) sowie den Beigeordneten Andreas Schwarz und Beate Steeg (beide SPD) der gesamte Stadtvorstand anwesend sein. „Wir und nachfolgende Generationen sind verpflichtet, dafür zu wirken, dass sich in unserem gemeinsamen Haus Europa solche Geschehnisse – wie die, die zwischen 1933 und 1945 von deutschem Boden ausgingen – nicht mehr wiederholen“, betont Steinruck. Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie können bei der Zeremonie keine Gäste dabei sein. Die Kranzniederlegung wird aber laut Stadt live ins Internet übertragen: www.ludwigshafen.de