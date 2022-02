Die sechste Casting-Folge der 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ läuft am Samstag, 12. Februar, um 20.15 Uhr, bei RTL. Mit dabei: Anna Rückemann (28) aus Mannheim, die „Super Duper Love“ von Joss Stone singt. „Ich habe zwei Bühnen in meinem Leben: Die Musik und die Arbeit“, sagt die Mannheimerin über sich selbst, wie es in einer Mitteilung des Senders heißt. Wenn sie nicht singt, arbeitet die 28-Jährige als Anästhesie- und Intensivkrankenschwester. Darum ist es für „Anni“ auch wichtig, ihren harten Job in ihrer Freizeit mit ihrer Lieblingsbeschäftigung zu kompensieren: der Musik! „Mein Schulbusfahrer hat mein Talent entdeckt und mich immer am Bus-Mikrofon für die Fahrgäste singen lassen“. Jetzt will sie auf der DSDS-Bühne überzeugen!

