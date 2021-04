Die Neujahrsempfänge der Ortsvorsteher sind wegen der Pandemie abgesagt worden. Alle Amtsinhaber bitten wir deshalb zu einem Rundgang in ihrem Bezirk – um über Ziele und Wünsche für 2021 zu sprechen. Andreas Rennig freut sich, dass ins Volkshaus wieder Leben kommt – und die Gartenstädter Bäume mögen.

Was muss ein Ortsvorsteher der Gartenstadt können? Richtig: Er muss es schaffen, die verschiedenen Viertel im gut 17.000 Einwohner zählenden Stadtteil unter einen Hut zu bringen. Daher beginnt die Tour mit Andreas Rennig (57, SPD) zwar am Ortsvorsteher-Büro in der Königsbacher Straße. Aber dann geht es ganz gewissenhaft durch Hochfeld, Niederfeld und Ernst-Reuter-Siedlung. Denn jede Ecke hat ihre Besonderheiten und ihren Charme. Dabei wird schnell klar: Der gebürtige Mannheimer hat mit diesem Viertel-Denken nicht so viel am Hut, sein Herz schlägt ganz einfach für die Gartenstadt.

Daher möchte er sich als Ortsvorsteher auch dafür einsetzen, dass es den Bürgern weiter gut geht. Viele wüssten die Gartenstadt zu schätzen: „Wir sind sehr verwöhnt.“ Den Satz sagt Rennig öfter – wenn es um die Schulen, ärztliche Versorgung (Krankenhaus, Ärztehaus), Seniorenheime, Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV-Verbindungen geht. Eine Einrichtung spart er aus, und zwar ganz bewusst. Die Wartelisten in den Kitas sind lang. Daher sei der geplante Umbau des Volkshauses in eine vierzügige Kita so „immens wichtig“. Er hoffe, dass die Verwaltung bald dem Ortsbeirat die Pläne vorstellt. „Wir brauchen Informationen zur Größe und zur Gestaltung des Außengeländes.“ Für den Stadtteil sei es wichtig, dass der Verfall des seit 2015 geschlossenen Lokals mit großem Veranstaltungssaal mit dem Umbau endet. Zudem müsse man Neubürgern gute Kita-Angebote machen. Die Gartenstadt brauche Nachwuchs, um ein lebendiger Stadtteil bleiben zu können, sagt Rennig.

Kaum Parkplätze

Dazu passt die nächste Station des Rundwegs: das Marienkrankenhaus. Der auf dem ehemaligen Parkplatz entstehende Neubau für die Kinderklinik und Palliativstation macht Fortschritte. Rennig ist stolz, vor Ort ein so gutes medizinisches Angebot zu haben. Allerdings ist so eine Einrichtung auch mit Problemen verbunden. Zwar ist in der Salzburger Straße ein neues Parkhaus errichtet worden, „trotzdem haben wir viele Beschwerden von Anwohnern, weil viele Straßen zugeparkt werden, während das Parkhaus nicht so gut genutzt wird“. Rennig, der die Verwaltung oft lobt und verteidigt, bemängelt hier: Vorstöße, ein Anwohner-Parkkonzept zu verwirklichen, seien bisher gescheitert. „Die Leute verstehen das nicht und fragen uns immer, warum wir nichts machen“, so Rennig. Er ist mitten in seinen Erklärungen, als eine Anwohnerin der Grazer Straße mit Hund vor die Tür tritt. Sie hört Rennigs Worte und ruft zur Bestätigung über die Straße: „Es ist eine Katastrophe.“ Rennig ergänzt: „Ich habe Verständnis für die Leute.“ Sie finden hier keine Parkplätze. Und die Nummernschilder – HD, SP, MA – zeigten ja, dass Auswärtige die Probleme verursachten. Das Problem könnte 2021 noch größer werden, da der Ausbau der Salzburger Straße ansteht. Sie wird für zwei Millionen Euro erneuert.

Zwischenhalt in der Ernst-Reuter-Siedlung: Rennig führt zum SPD-Quartierbüro in der Kärntner Straße. Der Ortsvorsteher spricht von einem „tollen Projekt, und das würde ich auch sagen, wenn es von der CDU wäre“. Die Angebote für die Senioren im Viertel – etwa das Frühstück oder die Rechtsberatung seien eminent wichtig. „Das stößt auf große Resonanz“, sagt Rennig. Die Betreiber hätten auch auf den Corona-Modus umgestellt und bieten ihre Leistungen nun pandemiegerecht an. Das versucht auch Rennig. Der Ortsvorsteher vermisst die persönlichen Kontakte, ist aber immer per Mail oder Telefon erreichbar. Und den Neujahrsempfang will er im Sommer nachholen – bei einem Stadtteiltreffen.

Zu viel Verkehr

Denn Rennig will unbedingt die Gemeinschaft weiter stärken. Dass die Gartenstadt gut funktioniere, zeige die Baumspendenaktion der Siedlergemeinschaft. „Wir sind jetzt schon bei 27.000 Euro, das ist unglaublich und zeigt, was man gemeinsam erreichen kann“, sagt Rennig. Die ersten der 100 Bäume sind schon gepflanzt worden, etwa in der Raschigstraße.

Noch nicht gelöst sind die Probleme mit dem Durchgangsverkehr etwa in der Kärntner Straße. Da sei einfach zu viel los, und Tempo 30 werde kaum eingehalten, bemängelt Rennig. Die Stadt kontrolliere zu wenig. Dafür freut er sich, dass das Ärztehaus in der Leininger Straße demnächst mit dem Erweiterungsbau beginne. Am Bruch („hervorragende Naherholung“) entlang geht es weiter zum Festplatz an der Kallstadter Straße. Verschiedene Müllberge belegen: ein Sorgenkind.

Dafür freut sich Rennig über die gelungene Sanierung der Schreberstraße mit Pflastersteinen. Die Arbeiten laufen hier noch. Das gilt auch für die Bauprojekte der BASF Wohnen und Bauen sowie der GAG in der Hochfeldstraße und im Ligustergang. Der Stadtteil könne stolz auf diese Investitionen und die damit verbundene Aufwertung sein. Sorgen macht sich Rennig dagegen gemeinsam mit dem Ortsbeirat, bei dem er das gute Miteinander immer wieder hervorhebt, wegen der Corona-Krise um die Gastronomie und Vereine im Viertel.

Bisher erschienen: Südliche Innenstadt.