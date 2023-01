Ein 40 Jahre alter Patient hat am Montagmorgen in einem Krankenhaus in Ludwigshafen einen Pfleger und eine Pflegerin angegriffen. Der Mann verhielt sich nach Angaben der Polizei bereits zuvor aggressiv, weshalb er des Hauses verwiesen wurde. Die Pflegekräfte seien leicht verletzt worden. Herbeigerufene Polizisten erteilten dem Angreifer einen Platzverweis für die Klinik.