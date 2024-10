Seit Anfang Oktober werden im gesamten Stadtgebiet in Ludwigshafen kranke und schadhafte Bäume gefällt. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, sind insgesamt 368 Bäume betroffen, weil ihr Zustand die Verkehrssicherheit gefährdet. 151 Stück weisen demnach einen Stammdurchmesser von 20 Zentimetern und mehr auf. 122 der betroffenen Bäume stehen in Straßen oder auf Grünstreifen an Verkehrswegen, 15 Stück befinden sich auf Friedhöfen, 231 in Grün- und Freiflächen. Die Fällarbeiten werden bis Ende Februar 2025 dauern. Zu den hauptsächlich betroffenen Arten zählen Buchen, Ahorn- und Kirschbäume. Baumkontrolleure des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) haben einer Pressemeldung zufolge die mangelnde Stand- und Bruchsicherheit der Gewächse festgestellt. Demnach wird es weitere Baumkontrollen in der Stadt geben. Auch dann sei wieder mit erforderlichen Fällarbeiten zu rechnen.