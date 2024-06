Anfang September findet die Weltmeisterschaft im Tauziehen in Mannheim statt. Die deutsche Mannschaft zählt zu den Favoriten und will viele Zuschauer für die extravagante Sportart gewinnen.

Es ist die einzige Mannschaftssportart, bei der am Ende das Team die Nase vorne hat, das am besten rückwärtsläuft. Tauziehen nennt sie sich, zählt zu den Kraftsportarten und ist in vielen