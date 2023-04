Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-Landesliga Ost erwartet der SV Ruchheim am Sonntag, 15 Uhr, den Tabellennachbarn Wormatia Worms II. Beide Teams stehen am Rande der Abstiegszone. Ruchheim geht personell auf dem Zahnfleisch.

„Wir haben die Seuche“, stöhnt Ruchheims Trainer Tobias Ehrenberg. Die Liste der Langzeitverletzten mit Niklas Recknagel (Kreuzbandriss) und Kai Gutermann (Innenbandriss) erweiterten Melvin