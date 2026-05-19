Bei einem kostenlosen Online-Vortrag informiert die VHS Ludwigshafen über Bürgerenergiegenossenschaften und den Ausbau von Photovoltaik.

Wie sich Bürgerinnen und Bürger am Ausbau von Photovoltaik-Anlagen vor Ort beteiligen können, ist Thema eines kostenlosen Online-Vortrags der Volkshochschule Ludwigshafen am Mittwoch, 20. Mai. Darauf weist die VHS hin. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert bis 19.30 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen sogenannte Bürgerenergiegenossenschaften. Dabei handelt es sich um Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, die gemeinsam Projekte im Bereich erneuerbarer Energien umsetzen und finanzieren.

Der Vortrag soll laut VHS einen Überblick darüber geben, wie solche Genossenschaften funktionieren und welche Möglichkeiten es gibt, lokale Photovoltaik-Projekte aufzubauen. Vorgestellt werden auch Fragen der Finanzierung, mögliche Geschäftsmodelle sowie Wege, Unterstützer und Partner für entsprechende Vorhaben zu gewinnen.

Außerdem soll erläutert werden, wie eine neue Bürgerenergiegenossenschaft gegründet oder eine regionale Niederlassung aufgebaut werden kann. Ergänzt wird der Vortrag durch Praxisbeispiele aus der Region: Zwei Bürgerenergiegenossenschaften stellen ihre Arbeit und bereits umgesetzte Projekte vor.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen, die sich für die lokale Energiewende interessieren oder selbst aktiv werden möchten. Während des Vortrags besteht die Möglichkeit, Fragen direkt an die Referentinnen und Referenten zu richten.

Der Vortrag ist Teil der Online-Seminarreihe „Solar und Wärme“. Ein weiterer kostenloser Informationsabend beschäftigt sich am 27. Mai mit Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern.

Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter www.vhs-lu.de über den Suchbegriff „Solar“ möglich. Bürgerinnen und Bürger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis können sich auch unter www.vhs-rpk.de anmelden.