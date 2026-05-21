Am Mittwoch, 27. Mai, können sich Interessierte laut Stadtverwaltung von 18 bis 19.30 Uhr während eines kostenlosen Online-Vortrags bei der Volkshochschule Ludwigshafen zum Thema Photovoltaik auf Mehrparteienhäusern informieren. Infos und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es online unter www.vhs-lu.de, Telefon 0621 504-2238 oder per E-Mail an info@vhs-lu.de. Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises melden sich unter www.vhs-rpk.de oder an kvhs-geschaeftsstelle@vhs-rpk.de.

Der Vortrag richtet sich an Gebäudeeigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften, Einzeleigentümer sowie Baugesellschaften. Dabei werden wichtige Fachbegriffe erläutert sowie Einblicke in verschiedene Betriebskonzepte, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, administrative Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen gegeben. Die Veranstaltung liefere somit einen praxisorientierten Leitfaden zur Entscheidungsfindung bei der Installation von Photovoltaikanlagen auf Mehrparteienhäusern. Außerdem könnten Fragen mit Experten direkt geklärt werden. Die Veranstaltung beendet die 13-teilige Online-Seminarreihe Solar und Wärme. Die digitale Vortragsreihe ist eine Gemeinschaftsaktion der Klimaschutzmanager von 23 Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale. Die Vorträge ergänzen deren unabhängige Energieberatung, die Ratsuchenden kostenfreie persönliche Gespräche rund um die Themen Energiesparen, Wärmewende und energetische Sanierung anbietet.