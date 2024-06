Rund um die Uhr Zugriff auf aktuelle Nachrichten. Alle 13 Lokalausgaben in der Vorabendausgabe oder ab 5 Uhr morgens vollständig lesen können. Lieblingsthemen herausgefiltert anzeigen lassen und sogar Artikel vorlesen lassen. Das alles und mehr bietet die neue RHEINPFALZ-App. Die RHEINPFALZ bietet kostenfreie Termine an, in denen die Funktionsweisen und Möglichkeiten der Zeitungs-App erklärt werden.

Am Anfang steht die App. Die Anwendungssoftware braucht es, um die neuen RHEINPFALZ-Services nutzen zu können. Je nach Anbieter kann diese entweder kostenlos oder kostenpflichtig auf dem Smartphone oder Tablet installiert werden. Es ist quasi Schritt eins, der im zweistündigen, kostenlosen Kurs „Digitales Zeitunglesen einfach erklärt – rund um die RHEINPFALZ-App“ an den Standorten Ludwigshafen und Kaiserslautern angeboten wird.

Wie das Herunterladen der RHEINPFALZ-App funktioniert, wird von den Referenten nicht nur anschaulich beschrieben. Bei auftauchenden Problemen leisten sie während des gesamten Kurses Hilfestellung – wenn nötig, auch direkt an den Geräten der Kursteilnehmer. Voraussetzung zur Nutzung der RHEINPFALZ-App ist ein Digital- oder Premium-Abonnement.

Optik wählen

Die Leser haben die Wahl: Möchten sie lieber die Zeitung in klassischer Ansicht lesen, die optisch wie eine echte Zeitung daherkommt? Oder in moderner Form, optimiert für Mobilgeräte? Ist ihnen die Startseite in der Zeitungs- oder in der Webseitenansicht lieber? Mit einem leichten Fingertippen kann schnell zwischen den Varianten hin und her gewechselt werden.

Auf der Startseite finden sich als weitere Service-Angebote die Unterpunkte Beilagen (RHEINPFALZ am Sonntag, Bauen + Wohnen, LEO, prisma), Pfalz-Ticker, Spiele (Sudoku, Schwedenrätsel und mehr) und RHEINPFALZ-CARD. Ebenso können die aktuellen Prospekte der jeweiligen Lokalausgabe eingesehen werden. Die Themenbereiche der Wochenendbeilage wie zum Beispiel „Im Garten“, „Tier und Mensch“, „Mediathek“ und „Ratgeber Verkehr“ erscheinen ebenfalls in den Lokalausgaben.

Nach Lieblingsthemen filtern

Wer sich über bestimmte Themen auf dem Laufenden halten will, kann im Menüpunkt Themenagent in der RHEINPFALZ-App Favoriten anlegen. Wird in dem Feld „Themenagent Name“ zum Beispiel „FCK“ und im darunterliegenden Feld „Suchbegriffe“ das Wort „Fußball“ eingegeben, erscheint die erste Auswertung nach dem Erscheinen einer neuen Ausgabe der Zeitung, in der Regel also am nächsten Tag. Werden später neue Artikel über den Verein veröffentlicht, kommen auch diese zum Vorschein. So sind alle Informationen um etwaige Lieblingsthemen auf einen Blick sichtbar.

Bei einem Thema müssen es die Leser dabei nicht belassen. Tierfreunde unter Fußballfans können zum Beispiel mit „Zoo“ und „Tiere“ ein weiteres Interessengebiet im Themenagent aufmachen. Sie werden dann immer mit den veröffentlichten Neuigkeiten aus den Zoos Landau, Kaiserslautern-Siegelbach oder auch Heidelberg und Karlsruhe versorgt.

Beim Bügeln Zeitung hören

Die Vorlesefunktion in der Zeitungsansicht ermöglicht, Nachrichten anzuhören – während einer Autofahrt oder beim Bügeln beispielsweise. Mittels einer Wiedergabeliste, einer sogenannten Playlist, kann man sich mehrere, selbst ausgewählte Artikel hintereinander vorlesen lassen.

Heruntergeladene Ausgaben werden lokal auf dem verwendeten Gerät gespeichert. Mit der automatischen Löschfunktion können sie nach frühestens drei Tagen, spätestens nach 90 Tagen gelöscht werden. Dies kann individuell eingestellt werden. Ebenso wie die Schriftgröße. Das kann übrigens mit Daumen und Zeigefinger mühelos bewerkstelligt werden – ein vom Fotografieren mit dem Handy her vertrauter Vorgang. Mit dem Aktivieren der Push-Benachrichtigungen werden die Leser immer über die wichtigsten Nachrichten informiert – auch wenn die App gerade nicht geöffnet ist.

Wer nicht nur auf die beschriebenen App-Services zurückgreifen möchte, kann übrigens mit nur einem Klick in der RHEINPFALZ-App von der Zeitung zur Website wechseln. Sie ist dort mit all ihren Funktionen erreichbar. Passend dazu erhalten Kursbesucher daher auch Informationen zur Website www.rheinpfalz.de, die entweder über den Browser oder über die neue App genutzt werden kann.

Noch Fragen?

Anmeldungen zum kostenfreien Kurs „Digitales Zeitunglesen einfach erklärt – rund um die RHEINPFALZ-App“ sind über unseren Veranstaltungspartner doo GmbH unter www.rheinpfalz.de/akademie möglich. Er findet an folgenden Terminen statt: Donnerstag, 4. Juli, Dienstag, 16. Juli, Donnerstag, 25. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr im RHEINPFALZ Schulungsraum, Spitalstraße 19-21, Kaiserslautern. Dienstag, 9. Juli, sowie Donnerstag, 18. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr im RHEINPFALZ Pressezentrum, Amtsstraße 5-11, Ludwigshafen.

Regelmäßig wird zudem eine RHEINPFALZ-Sprechstunde angeboten – und das nach Ihrem Wunschtermin. Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen, unverbindlichen Austausch zum digitalen Zeitunglesen an. Die Sprechstunde findet im RHEINPFALZ-Pressezentrum in Ludwigshafen, Amtsstraße 5-11, oder im RHEINPFALZ-Schulungsraum in Kaiserslautern, Spitalstraße 19-21, statt und dauert rund 40 Minuten. Teilnehmer bekommen Hilfe bei der Ersteinrichtung der RHEINPFALZ-App sowie Erklärungen zu Möglichkeiten und Vorteilen der digitalen Zeitungsangebote. Anmeldung per E-Mail an events@rheinpfalz.de unter Angabe Ihrer Kontaktdaten sowie Ihres Wunschtermins.