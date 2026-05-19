Ist Omas Schmuck überhaupt etwas wert ? Das Mannheimer Auktionshaus Bamberger schätze in Schifferstadt „Schmuckstücke“ – und fand einen überraschenden Schatz.

Etliche besondere Erbstücke oder Geschenke schlummern in deutschen Haushalten in Schubladen oder auf Dachböden. Wer die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ verfolgt, kennt die vielen Geschichten hinter den Dingen, die manchmal wie Trödel anmuten. Nach dem Prinzip der erfolgreichen Sendung hat am Wochenende das Mannheimer Auktionshaus Bamberg im Salischen Hof in Schifferstadt eine kostenlose Kunstschätzung angeboten. Seit 75 Jahren ist die Familie Bamberger im Geschäft. Am Samstag waren Charles Bamberger senior und Charles Bamberger junior vor Ort, um Münzen, Schmuck, Uhren und Kunstgegenstände wie Statuen und Gemälde fachkundig in Augenschein zu nehmen.

Etwa 40 Personen aus Schifferstadt und der weiteren Region waren in den Salischen Hof gekommen, darunter die Geschwister Ursula und Hans-Jürgen Utzelmann aus Mutterstadt. Sie hatten die Münzsammlung mit Sonderprägungen des verstorbenen Bruders dabei, die an eine Erbengemeinschaft gefallen ist. „Er hat sie als Wertanlage gesammelt, und nun möchten wir wissen, was sie wert ist“, erzählte Hans-Jürgen Utzelmann. Er habe schon im Internet recherchiert und sogar eine Seite gefunden, die angeblich nur anhand eines Fotos eine Wertschätzung liefern könne. „Ich bin ja kein Fachmann und weiß nicht, was sowas heutzutage wert ist.“

Das ist die Motivation der meisten Leute, die solche Gelegenheiten nutzen, um ihre Wertgegenstände schätzen zu lassen, erklärte der Sprecher des Auktionshauses. Allein, dass die Schätzung kostenlos sei und von einem bekannten Unternehmen angeboten werde, gebe einen Vorschuss in puncto Glaubwürdigkeit. Ursula Utzelmann bestätigte das. Sie wäre beinahe auf einen windigen Händler hereingefallen, der in einer Broschüre groß Werbung gemacht habe, Pelze anzukaufen. „Letztlich war er scharf auf Gold“, erzählte sie.

„Solche Machenschaften hinterlassen in unserer Branche verbrannte Erde“, sagte Charles Bamberger Senior. Er könne nur jedem raten, sich seriösen Auktionshäusern mit Geschäftsräumen in der Nähe anzuvertrauen. Diese könnten es sich nicht leisten, ihren guten Ruf zu verlieren. Darum sei es auch selbstverständlich, dass es schon bei dem kleinsten Verdacht, es könnte sich um Hehlerware oder Raubgut handeln, zu keinem Geschäft komme, betonte er. Das sei alles schon vorgekommen. Er erinnerte sich an einen kolumbianischen Smaragd, der ihm angeboten worden sei: ein Zehn-Karäter, dessen Wert er auf 85.000 Euro schätzte. „Dieser war ganz offensichtlich in der Nazi-Zeit den Juden abgenommen worden“, ist er überzeugt.

Schmuck hatten auch seine ersten Kunden an diesem Tag dabei. Peter Steinbrecher und seine Frau Petra Rost aus Ludwigshafen wollten sich einen Überblick über den Wert verschaffen. Charles Bamberger Senior nimmt sich Zeit, begutachtet Stück für Stück und spricht offen darüber, wie sich der Markt etwa für Diamanten entwickelt hat: Für Verkäufer leider nicht so gut – und das aus verschiedenen Gründen. Das alles sei interessant gewesen, meinte das Ehepaar später: „Wir waren zufrieden mit der Bewertung“, sagte Peter Steinbrecher. Man werde mit der Familie Bamberger in Kontakt bleiben. Möglicherweise werden sie auch ein paar Stück verkaufen.

Auf zwei Arten können die Gegenstände veräußert werden, erläuterte der Sprecher: Schmuck und Uhren, die zum Beispiel in den Geschäftsräumen ausgestellt werden, werden meist in Kommission genommen. Beim Verkauf erhält das Auktionshaus 25 Prozent vom Verkaufspreis. Kunstgegenstände wie Skulpturen und Gemälde werden bei Auktionen weltweit angeboten.

Auf einer solchen werden die zwei Bronzefiguren aus einem Nachlass angeboten, die an diesem Samstag ein Mann mitgebracht hatte. „Wie sich herausstellte, waren es Originale des Künstlers Ernst Barlach“, berichtete der Sprecher. Der Mann freute sich, denn damit hat er nicht gerechnet. Über den Preis spricht der Sprecher nicht. Diskretion sei ein weiteres Gebot eines Auktionshauses.