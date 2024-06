Von Pop, über Rap und Disco, bis hin zu Hip-Hop, Jazz und Rock ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei – und zwar bei 19 Konzerten auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache Mannheim vom 1. bis 19. August, 20 Uhr.

Das kostenfreie Open-Air-Format findet laut Veranstalter „aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks“ in diesem Jahr nicht wie gewohnt an fünf sondern sogar an sechs Tagen pro Woche statt. Die Konzerte starten um 20 Uhr; der Biergarten mit Cocktails und Snacks von der „Feuerstelle“ öffnet um 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte in die Halle der Alten Feuerwache verlegt.

Den Auftakt macht die Rap-Künstlerin mit der markanten Stimme Futurebae, bekannt für ihre Mischung aus elektronischen Beats und emotionalen Texten. Begleitend zum Konzertprogramm zeigt eine Ausstellung in Fotografien und Videos, wie die Murals fürs Open Urban Art Museum in Mannheim beim Projekt Stadt.Wand.Kunst entstanden sind. Vor den Toren der Feuerwache porträtiert die Journalistin Nicoletta Prevete mit einem Foto-Projekt in der Ausstellung „Sei (d)ein Freund“ Frauen aus der Rhein-Neckar-Region, die an Brustkrebs erkrankt sind. Die Geschichten dieser Frauen sollen Mut machen und eine neue Sicht auf das Leben mit einer solchen Diagnose ermöglichen.

Das Programm