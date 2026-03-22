Am Samstag, 23. Mai, findet in Ludwigshafen der sogenannte Ehrenamtsspieltag statt. Die Ludwigshafener Engagementagentur „LUnited“ lädt ehrenamtlich Tätige zu einem Spiel der Zweiten Handball-Bundesliga der Eulen Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle ein, um ihren Einsatz zu würdigen. Anwurf der Partie der Eulen gegen TuS Ferndorf ist um 18 Uhr. Spannung ist garantiert, denn beide Teams kämpfen gegen den Abstieg. Für die Aktion können engagierte Personen aus Ludwigshafen vorgeschlagen werden. Pro Vorschlag sind bis zu vier kostenfreie Tickets möglich. Eine Begründung, warum die Person ein Dankeschön in Form der kostenlosen Tickets verdient, ist erforderlich. Bewerbungen bei „LUnited“ bis 15. Mai im Netz unter https://pretix.eu/lunited/ehrenamtsspieltag.