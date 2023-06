Eine kostenfreie Rundfahrt auf dem Fahrrad zu Werken großformatiger Wandkunst in Ludwigshafen bietet die Marketinggesellschaft Lukom am Freitag, 16. Juni, 15 Uhr, an. Die Tour besucht sämtliche Kunstwerke der Reihe Muralu des Wilhelm-Hack-Museums. Auf der Radtour durch verschiedene Stadtteile werden durch das Team von Quaer interessante Hintergrundinfos zu den einzelnen Werken der internationalen und regionalen Künstler vermittelt. Tourende ist im Ebertpark beim Pfalzfest. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036. Die Veranstaltung ist eine Initiative der Lukom in Kooperation mit Quaer und dem Hackmuseum.