Mit einer neuen Planung beim Ausbau der Straßenbahnlinie 10 im Bereich der Hohenzollernstraße in Friesenheim sieht die Stadtverwaltung eine Möglichkeit, die Kostensteigerung von rund zehn Millionen Euro zu minimieren. So könnten die Gleise mittelfristig anstatt in einem eigenen Gleiskörper direkt in die Straße verlegt werden, wie es in Alt-Friesenheim der Fall ist. Damit bestätigen sich die Befürchtungen von Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (64, SPD), die er im RHEINPFALZ-Interview öffentlich gemacht hatte.