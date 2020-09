Die vom Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) geplante Anschaffung eines klimafreundlichen Müllautos mit Wasserstoffantrieb wird deutlich teurer als geplant. Statt der ursprünglich angenommenen 800.000 Euro werden nun rund 1,1 Millionen Euro benötigt.

Dank eines Förderantrags unter Federführung der Metropolregion Rhein-Neckar kommt der WBL bei dem Projekt aber in den Genuss einer 85-prozentigen Förderung. Darüber wurden die Mitglieder des Werkausschusses informiert. Die Preise für ein konventionelles Abfallsammelfahrzeug liegen nach Angaben des WBL üblicherweise bei etwa 260.000 Euro. Abzüglich der Förderung betragen die Mehrkosten für den Wirtschaftsbetrieb bei der Anschaffung des Autos mit Wasserstoffantrieb 126.000 Euro, hieß es in der Vorlage. Die Anschaffung des nun 1,1 Millionen Euro teuren Wagens summiere sich somit unterm Strich für den WBL auf rund 386.000 Euro. „Die Preissteigerung von 40 Prozent für das Fahrzeug ist ein bisschen viel, ein seriöses Angebot wäre mir lieber gewesen“, kritisierte CDU-Sprecher Roman Bertram. In der folgenden Abstimmung stimmte der Werkausschuss der notwendigen Mittelerhöhung jedoch einhellig zu. Hintergrund der Anschaffung ist eine EU-Verordnung, wonach bis 2025 sechs bis 10 Prozent und bis 2030 sieben bis 15 Prozent der neuen schweren Nutzfahrzeuge in kommunalen Fuhrparks emissionsarm oder emissionsfrei fahren müssen.

Der WBL hat derzeit ausschließlich Fahrzeuge mit Dieselantrieb im Fuhrpark. Bisher gab es kaum Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb auf dem Markt. Die Metropolregion Rhein-Neckar hat im Rahmen ihres Projektes „H2-Rivers“ für die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen Förderanträge gestellt. Erreichen konnte die MRN beim Projektträger Jülich eine Förderung von 85 Prozent für Abfallsammelfahrzeuge. Am Projekt beteiligt ist auch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft. Vorgesehen ist ein Wasserstoff-Antrieb künftig auch für Busse des Linienverkehrs.