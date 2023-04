Kulturelle Aneignung ist der Vorwurf. Die Art der Kommunikation mit der Seniorinnen-Tanzgruppe war bislang eine Katastrophe.

Gleich zum Auftakt der Bundesgartenschau gibt es tatsächlich eine Diskussion um kulturelle Aneignung. Gemeint ist mit diesem Begriff, dass sich jemand den Inhalten einer fremden Kultur bedient und diese in welcher Form auch immer reproduziert. So etwas könne verstörend wirken, sagen Kommunikationswissenschaftler. Können die Kostüme der Mannheimer Seniorinnen-Tanzgruppe also die Gefühle von Mexikanern oder Indern verletzen, die bei einem Buga-Seniorennachmittag theoretisch im Publikum sein könnten?

Mit hundertprozentiger Sicherheit ist diese Frage freilich nicht zu beantworten. Dass eine der Damen so etwas im Sinn hat, ist allerdings auszuschließen. Die Erklärung der Buga-Gesellschaft bleibt seltsam abstrakt. Mit Begriffen wie „kulturelle und religiöse Codierungen“ sollten deren Vertreter beim Krisengespräch mit den Damen jedenfalls besser nicht um sich werfen. Fragezeichen sind schon genug entstanden, denn die Kommunikation mit der ehrenamtlichen Gruppe lief nicht gerade optimal. Auch so etwas kann nämlich verstörend wirken und Gefühle verletzen.

