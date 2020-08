Die Korvette „Ludwigshafen am Rhein“ soll in Beirut nach der verheerenden Explosion im Hafen am Dienstag Hilfe leisten. Wie das Bundesverteidigungsministerium weiter mitteilte, ist das Schiff aus dem Einsatz bei der UN-Mission Unifil herausgelöst worden und lief am frühen Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr aus Limasol auf Zypern mit Kurs auf den Libanon aus.

Die Besatzung der Korvette, zu der auch ein Schiffsarzt gehört, soll in Beirut neben weiteren Einheiten der Bundeswehr Unterstützung leisten. Das Kriegsschiff ist das Patenschiff der Stadt Ludwigshafen und war im Auftrag der Vereinen Nationen im Mittelmeer im Einsatz, um Waffenschmuggel in den Libanon zu unterbinden und bei der Ausbildung der libanesischen Marine zu helfen. Heimathafen der Korvette ist Rostock-Warnemünde. Rund 60 Seeleute gehören zur Besatzung.