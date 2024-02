Ein 20-Jähriger hat laut Polizei am Donnerstag kurz nach 19 Uhr einen 18-Jährigen in der Innenstadt (Lichtenbergerstraße/Berliner Platz) überfallen, ausgeraubt und verletzt. Der Täter verpasste dem Opfer einen Kopfstoß, überzog es mit Faustschlägen und erbeutete ein Smartphone sowie Tabak. Polizisten stellten den angetrunkenen Schläger wenig später in der Roonstraße (Süd). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.