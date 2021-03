Auf einem Parkplatz in Süd (Knollstraße) ist laut Polizei am Samstag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein betrunkener 29-Jähriger sei gegen 16.45 Uhr unvermittelt auf einen 28-Jährigen zugelaufen und habe diesen beleidigt. Dabei blieb es nicht, denn der 29-Jährige spielte mit einer Glasflasche bedrohlich nahe vor der Nase seines Kontrahenten herum. Aus Angst, geschlagen zu werden, verpasste der 28-jährige seinem Gegenüber einen Kopfstoß. Das erhitze die Gemüter weiter. Der 29-Jährige wurde erneut verbal ausfällig und warf die Glasflasche gezielt in Richtung des 28-Jährigen, bevor dieser vom Parkplatz flüchtete. Herbeieilende Polizeibeamte holten den 28-Jährigen ein. Beide Männer müssen sich nun wegen Körperverletzungsdelikten verantworten.