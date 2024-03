Nach einer Körperverletzung am Freitag gegen 12.20 Uhr in Süd sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich ihren Angaben zufolge im Bereich des Jacob-von-Lavale-Platzes am Ostausgang des Hauptbahnhofs. Der bisher unbekannte Täter lief dem Opfer in den Weg und fragte es daraufhin, was das solle. Nachdem sich der Geschädigte darauf nicht einließ, gab ihm der Täter einen Kopfstoß und lief in Richtung Hauptbahnhof davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß, dunkelhäutig, braunhaarig, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen an der Nase. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.