Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal geben die Chorgemeinschaft Friesenheim, der Chor, das Blasorchester St. Josef Friesenheim und die Kolpingmusikkapelle Oggersheim ein gemeinsames Konzert. „Ich finde es toll, dass wir endlich mal wieder Vereine näher zusammen bringen“, sagt Horst Stauder von der Kolpingsfamilie Oggersheim. Das Konzert findet am Samstag, 17. Juni, um 18 Uhr in der Kirche St. Gallus in Friesenheim, Erasmus-Bakke-Straße 52. statt. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.