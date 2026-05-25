Was sind die Regeln eines Konzerts? Mit „Bruckner im Labor“ wagt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein Experiment.

Am Anfang ist ein Pochen. Wie ein lauter Herzschlag, ein Puls, der für die Besucher schon im Foyer des Pfalzbaus hörbar ist. Im Wartebereich vor dem Konzertsaal wird das Klopfen immer lauter. Mit dem Handy wird die geschlossene Eingangstür gefilmt, hinter der es unaufhörlich pocht, bis die Konzertkammer sich öffnet. Wer schnell zu seinem Platz läuft, übersieht es wohl: neben, hinter und inmitten der Sitzreihen stehen Solisten wie auf kleinen Inselchen bereit, der Sound wird später wie im Kino hin und her wandern, und auch mal im Rücken der Besucher ein Echo bilden.

Dann: ein einzelner Zuschauer, der tosenden Applaus spendet, als das Herz-Schlagzeug abrupt endet. Gehört das jetzt zur „Show“ oder nicht? Ein erster Schmunzler, der einen aber schlagartig in ein „ganz gewöhnlich“ erscheinendes Konzert versetzt. Vorne: der international gefragte Dirigent Gergely Madaras mit dem Rücken zum Publikum, ein gigantisches Orchester auf der Bühne, das Anton Bruckners 6. Symphonie eröffnet. Gleich dramatisch, erst düster, dann aufhellend, erklingt der erste Satz.

Die „keckige“ Komposition des österreichischen Tonschöpfers bildet den Rahmen und Spannungsbogen für das erste Konzertlabor, das den Startschuss für weitere Experimente geben soll. Klassische Muster einer Aufführung sollen hinterfragt, die „sakrale Anlegung“ umgestaltet, mit Licht und Raum gespielt und für ein Erlebnis voll „leichter Irritationen“ gesorgt werden. „Wann geht eigentlich ein Konzert los? Wie bewegt man sich im Saal?“, fragt Judith Oppitz, eine der Designerinnen des neuen Formats.

Ein Walking-Act aber ist das Konzert nicht, alle Musiker verharren an ihrem Platz. Doch wenn der Part der im Raum verstreuten Solisten einsetzt, werden sie rot angeleuchtet und werfen riesenhafte Schatten an die Wand. Das erzeugt Atmosphäre, die Augen schauen nicht stur geradeaus, die Sinne werden angeregt. In einem eisblau leuchtenden Rondell mitten im Raum streichen Violinisten und eine Kontrabassistin „Da pacem domine“ von Arvo Pärt. Dabei war Bruckners Sechste doch noch gar nicht zu Ende.

Ein Intermezzo von vielen, das Nähe erzeugt und die kleinen Lücken zwischen den Sätzen mit passenden Werken auffüllt. Nach dem feierlichen Adagio etwa ertönt Robert Schumanns „Gesänge der Frühe“ wie eine Fortsetzung ganz zart am Klavier. Aber warum einen Konzertflügel auf die Bühne schleppen und vielen Zuschauern das gesamte Konzert über für nur ein paar Minuten Einsatz die Sicht verdecken? Stattdessen steht der Flügel unweit des Notausgangs, erhellt nur noch ein kleines Licht am Ende Saales den Raum, neigen sich die Köpfe nach hinten, bis der letzte Klavierklang vom Dirigenten aufgegriffen wird, alles wieder nach vorne, zur Bühne schaut und wie auf Wolken weiterschwebt, im zackigen Bruckner Takt.

So steckt das Konzert voller erfrischender Zwischentöne, kleinen Wagnissen und einem absoluten Highlight: Mit „Tanz der Maschinen“ bringt Fagottist Jakob Fliedl inmitten von Bruckners Reigen ein eigenes Werk zur Uraufführung. Mit röhrenden Klängen, futuristisch, rhythmisch. Ein Stück, das in Teilen an die Hamburger Techno-Brass-Band Meute erinnert, in einen Walzer mündet, bis die Musik plötzlich zerfällt.

„Es ist eine Metapher für unser tägliches Hin- und Hergeworfensein, für die Fülle an Eindrücken, denen man sich kaum entziehen kann“, erklärt Fliedl seine Komposition, die beeinflusst ist von Kriegen bis zur KI. Der Mensch erfindet eine Maschine, sie wird zur Verführung, bleibt, bestimmt, flirrt durch den Raum, mutiert zu einer bedrohlichen Note, steigert sich, um als Knall zu explodieren und die Zuschauer in Dunkelheit zurücklassen. Wow! Bravo-Rufe! Mitten im Konzert. Auch das ist im Laboratorium der Live-Inszenierung erlaubt.

Ein klassisches Konzert wird so nicht gänzlich neu erfunden. Aber die Türen und Räume des Möglichen (und auch Erlaubten) weit aufgestoßen. Ohne experimentelle Übertreibungen wird für stehende Ovationen gesorgt und eine Lust auf weitere Laborversuche geweckt.