Mit dem Projekt „Freundschaftsspiel“ veranstalten die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und das Alumni-Orchester des Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasiums (CBG) ein außergewöhnliches Kooperationskonzert. Am Samstag, 23. Mai, musizieren Profis und ambitionierte Laien Pult an Pult in der Philharmonie unter der Leitung von Isabel González Villar, der Dirigentin des Alumni-Orchesters.

Neben ehemaligen CBG-Schülerinnen und -Schülern sind auch externe Wiedereinsteiger eingeladen, aktiv an dem Projekttag teilzunehmen. Die erarbeiteten Werke – darunter ein Medley aus dem Musical „Das Phantom der Oper“, eine Bearbeitung der „Peer Gynt Suite“ sowie sinfonische Literatur auf hohem Schulmusikniveau – werden um 15 Uhr in einem gemeinsamen Konzert präsentiert.

Proben immer am Wochenende

Das Projekt versteht sich als Brücke zwischen professioneller Orchesterkultur und musikalischem Ehrenamt und setzt ein Zeichen für generationsübergreifendes Musizieren auf hohem Niveau und mit viel Leidenschaft, wie die Organisatoren Sabrina und Dennis Dietrich dazu mitteilen. Tickets kosten fünf Euro und sind über die Website der Staatsphilharmonie oder die Homepage des Carl-Bosch-Gymnasiums www.cbglu.de erhältlich.

Das Alumni-Orchester des Carl-Bosch-Gymnasiums wurde im Jahr 2023 gegründet, um ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Schule, die während ihrer Schulzeit in Bläser- oder Streicherklassen das Spielen eines Orchesterinstruments gelernt haben, die Möglichkeit zu geben, weiter Musik zu machen. Es werden Bearbeitungen klassischer Stücke, Arrangements aus Musical, Pop- und Filmmusik gespielt, sowie Werke für (Schul-)Sinfonieorchester.

Die Proben unter der Leitung von Isabel González Villar finden monatlich (immer am Wochenende) statt, sodass auch Musiker und Musikerinnen, die nicht mehr in der Region leben, teilnehmen können. Über den Auftritt des Orchesters im Rahmen der Jahreskonzerte des CBGs hinaus finden pro Jahr zwei bis drei weitere Konzerte statt. Das Orchester ist ein Teil der Ehemaligenarbeit des Vereins der Freunde des Carl-Bosch-Gymnasiums.

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Weitere Infos gibt es im Netz: www.staatsphilharmonie.de.

