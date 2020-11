Ziemlich öde kann es ohne Kultur nach einer gewissen Zeit im Lockdown werden. Deshalb streamt das Mannheimer Capitol erneut seine „Rockt zu Hause“-Konzerte: am Freitag, 13. November, 19 bis 21.30 Uhr, mit den Gästen Jeannette Friedrich & Jens Huthoff und The Twiolins. Am Samstag, 14. November, gleiche Zeit, folgen dann Monji El Benji und Thomas Siffling. „Mal für zwei Stunden die Nachrichten nicht im Live Ticker verfolgen, sondern mal wieder an etwas anderes denken und gemeinsam Spaß haben“, wirbt das Capitol in seiner Pressemeldung. Liedwünsche für die kommenden Konzerte werden gerne per E-Mail unter rocktzuhause@capitol-mannheim.de entgegengenommen. Die Konzerte werden auf www.facebook.com/capitolmannheim und auf dem Youtube Channel https://www.youtube.com/capitol1927 live gestreamt. Während der Benefizkonzerte und danach gibt es die Möglichkeit zu spenden. Der Unterstützungsfonds der Mannheimer Bürgerstiftung hilft Künstlern, die weiterhin nicht auftreten können, aber laufende Kosten wie Miete und Lebensunterhalt haben. Die IBAN lautet:

Mannheimer Bürgerstiftung DE62 67050505 00399 61237

Fan-Ticket als Erinnerung

Ab sofort kann man auch ein Solidaritätsticket auf der Veranstaltungsseite oben unter „Online Ticket Link“ erwerben, um sich ein schönes Fan-Ticket als Erinnerung an diese verrückte Zeit zu sichern. Die Einnahmen gehen an die Akteure von „Rockt zu Hause“: vor, auf und hinter der Bühne.

Während des Konzerts werden alle Hygienemaßnahmen befolgt und weniger als zehn Künstlerinnen und Künstler sowie Techniker im großen Capitol-Saal sein, versichert der Veranstalter. Die Botschaft soll sein: „Bleibt zu Hause, solidarisiert Euch mit uns, verzichtet auf enge Kontakte.“