Der Jugendchor „Coro piccolo“ der Altriper Rheinfinken gibt ein Konzert unter dem Motto „Thank you for the Music“. Hits von gestern mit den Stimmen von heute kündigt der Musikverein an. Mit dabei seien beispielsweise Lieder von Abba und den Beatles oder aus dem Film „Sister Act“.

Am Piano begleitet Manuel Jandl den Chor, am Schlagzeug Christian Dobirr, die musikalische Leitung hat Eliana Schmidt. Alle Songs seien von den Jugendlichen selbst ausgewählt worden, heiße es in der Ankündigung. Im Vorprogramm tritt der Hauptchor auf.

Das Konzert findet statt am Sonntag, dem 26. April um 18 Uhr im Reginozentrum. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro (Vorverkauf 10 Euro), für Kinder ab 6 Jahren 7 Euro (Vorverkauf 6 Euro). Karten können direkt beim Chor gekauft werden oder mit einer Mail an rheinfinken@gmx.de.