In der Friesenheimer Friedenskirche (Leuschnerstraße 56) findet am Samstag, 19.30 Uhr, ein Konzert mit dem Ensemble Vocapella Limburg statt. Der aus 18 Sängern bestehende Männerchor singt a capella unter der Leitung von Tristan Meister, der auch in Ludwigshafen den Beethovenchor leitet. Gesungen werden Werke von Reger, Miskinis, Silcher und Mendelssohn. Das Konzert findet unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln statt. Karten zum Preis von 15 Euro gibt’s noch an der Abendkasse.