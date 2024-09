Das Alumni-Orchester des Carl-Bosch-Gymnasiums Ludwigshafen spielt am Sonntag, 29. September, unter der Leitung von Isabel González Villar in der protestantischen Kirche Limburgerhof. Beginn des Konzerts ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Auf der Bühne sitzen Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge 1991 bis 2024 und Freundinnen und Freunde des Carl-Bosch-Gymnasiums, die auch nach dem Ende ihrer Schulzeit der Leidenschaft für das gemeinsame Musizieren im großen Sinfonieorchester nachkommen möchten, wie die Musiker mitteilen. Auf dem Programm stehen die Romanze für Viola und Orchester von Max Bruch, Filmmusik aus „Harry Potter“, „The Lord oft the Dance“ sowie weitere Stücke für Sinfonieorchester von Klassik bis Pop. Durch das Programm führt der ehemalige Carl-Bosch-Schüler Matthias Eschli. Der ausgebildete Profi-Sänger wird außerdem zwei Stücke aus Musical und Film singen.