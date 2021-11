Ein Konzert in der Friedenskirche bildet am Mittwoch, 19 Uhr, den Auftakt der Weihnachtsspendenaktion „Aktion 72“ für unverschuldet in Not geratene Ludwigshafener. Seit ihrer Gründung 1972 hat sie über drei Millionen Euro eingespielt, allein 140.000 Euro waren es 2019/20.

Weihnachtslieder und klassische Stücke

In der Friedenskirche treten das Blechbläser- und das Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters auf. Zugelassen sind maximal 250 Besucher, es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen). Vertont werden Weihnachtslieder und klassische Stücke. Die Einnahmen teilen sich die „Aktion 72“, der Kirchen-Förderverein und die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz.

Die seit Jahrzehnten von der RHEINPFALZ unterstützte Spendenaktion selbst startet in ihrem 49. Jahr am 27. November und endet am 8. Januar. Die Verteilung der Gutscheine an die rund 50 gemeinnützigen Organisationen ist für 16. Februar terminiert. Ein Spendenzahlschein wird der Ludwigshafener Lokalausgabe am 14. Dezember beiliegen.

Spendenkonto



„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.