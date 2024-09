Schreckliche Erinnerungen und die Wichtigkeit des Gedenkens an die Nazi-Verbrechen werden bei der Feier zur Befreiung des Konzentrationslagers Sandhofen vor 80 Jahren in Mannheim hervorgehoben. Jerzy Wojciewski, einer der einstigen polnischen Häftlinge, hielt seine Erlebnisse in einem versteckten Kalenderbuch fest. Zwei Zeitzeugen leben noch.

Eine gewöhnliche Schule wurde zum Ort des Schreckens. Vom September 1944 bis zum Frühjahr 1945 waren polnische Häftlinge im Konzentrationslager Sandhofen