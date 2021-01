Was macht den Rechtspopulismus populär? – Das ist das Thema der „Kontroverse am Aschermittwoch“, zu der das Heinrich-Pesch-Haus und die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen einladen. Die Online-Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 17. Februar, 19 Uhr. Impulsgeber ist Professor Andreas Lob-Hüdepohl. Der 60-Jährige ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

Wie bedeutsam sind Ängste?

Wer aktuelle rechtspopulistischen Entwicklungen verstehen will, müsse sich damit auseinandersetzen, was Rechtspopulismus für nicht wenige Menschen attraktiv mache. Welche Rolle spielen sozioökonomische, psychologische und kulturelle Faktoren? Wie bedeutsam sind Ängste davor, Identität und Heimat zu verlieren und den gewohnten Lebensstil ändern zu sollen? Und wie sind rechtspopulistische Vorbilder in den USA einzuordnen? Auf der Grundlage dieser Analyse sollen Ansatzpunkte für ein Handeln in Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft erkundet und diskutiert werden.

Impulsgeber Lob-Hüdepohl ist Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Im Anschluss an seinen Vortrag ist Zeit für Fragen und Diskussion. Der Webtalk wird moderiert von Maximilian Schulz (Wirtschaftsjunioren ) und Kai Stenull (Pesch-Haus). Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis 15. Februar auf der Seite des Heinrich-Pesch-Hauses möglich.