Auch am kommenden Aschermittwoch laden das Heinrich-Pesch-Haus (HPH) und die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen zur „Kontroverse am Aschermittwoch“ ins HPH, Frankenthaler Straße 229, ein.

Jörg Staude, Redakteur beim Netzwerk „klimareporter°“ und Geschäftsführer des „KlimaJournalistenBüros“, spricht und diskutiert am Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr, über „Geo-Engineering: (K)eine Chance für´s Klima?“. Der Begriff beschreibt die gezielte Manipulation von Klima- und Erdsystemen in großem Maßstab und wird häufig als Antwort auf die Klimakrise angeführt.

Die Moderation der „Kontroverse am Aschermittwoch“ übernehmen Markus Henglein und Tom Waldeck von den Wirtschaftsjunioren sowie Alexander Mack vom HPH. Die Veranstaltung ist kostenfrei, um Spenden wird gebeten. Anmeldungen sind möglich bis 20. Februar unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen/aschermittwoch2023 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.