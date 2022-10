Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat sich am Dienstag am länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum beteiligt. Der Schwerpunkt der Kontrollen im Polizeipräsidium Rheinpfalz, das für 885.000 Menschen in Vorder- und Südpfalz zuständig ist, lag nach eigenen Angaben auf der Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Der Aktionstag umfasste Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Identitätsüberprüfungen im öffentlichen Raum, an bekannten Brennpunkten, im Personennahverkehr und auf Verkehrswegen. Zwischen 6 und 22 Uhr waren insgesamt 70 Polizeibeamte eingesetzt. Während des Kontrolltags wurden 225 Personen und 117 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 20 Haftbefehle vollstreckt und unter anderem acht Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Verstöße gegen das Waffengesetz registriert.