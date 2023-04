Ein 19-Jähriger hat laut Polizei am Freitagmittag in der Gartenstadt mehrfach versucht, einen Fahrscheinkontrolleur im Bus zu schlagen. Gegen 12 Uhr hatten vier Kontrolleure in der Buslinie in der Maudacher Straße Fahrausweise gecheckt. Der 19-Jährige saß ohne Ticket im Bus. Als er wegrennen wollte, griff einer der Kontrolleure den jungen Mann an der Schulter, der daraufhin seine Attacken startete. Die Kontrolleure hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Da der Beschuldigte sich nicht ausweisen konnte, wurde er Klärung seiner Identität auf eine Dienststelle gebracht. Danach wurde er auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Erschleichung von Leistungen ermittelt.