Rund 200 Fahrgäste hatten bei einer Kontrolle von Busse und Straßenbahnen am Mittwoch zwischen 13 und 17 Uhr an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz ( Oggersheim) keinen gültigen Fahrausweis. Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH Fahrgäste beim Aussteigen und zeigten die Betroffenen wegen Erschleichens von Leistungen an; zusätzlich fiel eine Vertragsstrafe an. In zwei Fällen gaben Kontrollierte falsche Personalien an, wofür die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitete.

Parallel überwachten die Beamten das seit November 2025 in Rheinland-Pfalz geltende Waffen- und Messerverbot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Eine Person hatte verbotenerweise ein Reizstoffsprühgerät dabei; die Polizei leitete auch hier ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und stellte das Gerät sicher. Weitere Verstöße gegen das Verbot stellten die Beamten nicht fest. Die Behörden kündigen an, solche Kontrollen fortzusetzen.