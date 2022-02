Im Stadtgebiet sind am Mittwoch und Donnerstag mehrere Corona-Teststellen geschlossen worden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Mitarbeiter des Bereichs Öffentliche Ordnung untersagten am Mittwoch den Betrieb einer Corona-Teststation. Die Kriminalpolizei wies zuvor daraufhin, dass hier Testzertifikate fälschlich ausgestellt worden seien, ohne dass eine Testung stattgefunden habe. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt kontrollierte das Ordnungsamt am Donnerstag insgesamt fünf Teststellen, wovon vier geschlossen wurden: wegen Fälschungen der Testzertifikate sowie wegen der mangelnden Hygiene. Eine Teststelle beseitigte die Mängel direkt und konnte am Folgetag wieder öffnen. Im Stadtgebiet gibt es über 200 solcher Testcenter.