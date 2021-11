Die Polizei hat am Dienstag verstärkt Kontrollen im Hemshof vorgenommen. Die Beamten waren nach Angaben des Präsidiums zwischen 13 Uhr und 17 Uhr unterwegs und kontrollierten 24 Menschen. Bei einer Person wurden Drogen in geringer Menge sichergestellt. Zudem wurden drei Verkehrskontrollen durchgeführt und acht Haftbefehle vollstreckt. Die Kontrollen werden fortgesetzt, kündigte die Polizei an. Die Lage im Hemshof hatte zu einer politischen Debatte geführt und der Ruf nach mehr Polizeipräsenz wurde dabei laut.