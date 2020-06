Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben am vergangenen Freitag zu unterschiedlichen Zeiten das Überholverbot in der Baustelle der Autobahn 6 zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Nord mittels Funkstreifenwagen überwacht. Jedes Mal stellten die Beamten Verstöße gegen das Verbot fest. Dreist waren der Polizei zufolge drei Fahrzeugführer, die sogar den Funkstreifenwagen überholten. Gerade diese Autofahrer waren auch im Anschluss bei einem verkehrserzieherischen Gespräch völlig uneinsichtig und verweigerten jede Kooperation. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim weist nochmals daraufhin, dass gerade das unerlaubte Überholen in einer Baustelle besondere Gefahren birgt. Besonders uneinsichtige Autofahrer müssen mit einer Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörden rechnen.