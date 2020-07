Bei einer groß angelegten Kontrolle von 28 Gaststätten in der Mannheimer Neckarstadt-West am Freitag haben die Behörden etliche Vergehen geahndet – unter anderem 102 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung. Das hat die Polizei erst am Dienstag mitgeteilt. Eine Speisewirtschaft habe wegen unzureichender hygienischer Zustände vorläufig schließen müssen. In anderen Gaststätten seien sieben Geldspielautomaten stillgelegt worden. Zudem soll es mehrere Anhaltspunkte für Straftaten geben. Die Kriminalpolizei ermittelt. 30 Polizisten und 16 Mitarbeiter der Stadt waren im Einsatz.