Zehn nicht angeschnallte Personen, fünf Fahrer, die während der Fahrt das Handy benutzten, ein nicht ordentlich gesichertes Kind und Mängel an einem Fahrzeug – das ist laut Polizei die Bilanz einer Verkehrskontrolle am Mittwoch im Hemshof. Die Beamten kontrollierten zwischen 11.15 und 12.30 Uhr in der Mottstraße. Für die Zukunft sind weitere Kontrollen geplant.