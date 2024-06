Bei der verdachtsunabhängigen Überprüfung von Waffenbesitzern am Montag sind die Kontrolleure des Bereichs Öffentliche Ordnung der Verwaltung auf Verstöße gegen das Waffenrecht gestoßen. Beim Einsatz der Abteilung Waffen- und Sprengstoffrecht in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) fanden die Einsatzkräfte der Verwaltung zufolge eine geladene Waffe im Tresor eines Waffenbesitzers vor, was einen Aufbewahrungsverstoß darstellt. Zudem besaß der Kontrollierte keine Erlaubnis zum Besitz von Munition. Bei beiden Verstößen handelt es sich um Straftaten, die entsprechend angezeigt wurden. Ohne Beanstandung verliefen fünf weitere Kontrollen an diesem Tag bei Sportschützen, Jägern oder Erben von Waffen. Bei den Überprüfungen hatte es sich um sogenannte Tresorkontrollen nach Paragraf 36 des Waffengesetzes gehandelt. Der Bereich Öffentliche Ordnung fordert alle Waffenbesitzer auf, Waffen und Munition gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufzubewahren. Ferner erinnert die Stadtverwaltung daran, dass jeder Waffenbesitzer laut dem Waffengesetz zur Mitwirkung im Zuge solcher Kontrollen verpflichtet ist.