Durch Flucht wollte sich ein Radfahrer am Mittwochabend einer Kontrolle durch eine Polizeistreife entziehen. Anhalten wollten die Beamten den 58-Jährigen laut Bericht gegen 21 Uhr, weil er mit seinem Rad auf dem Gehweg und entgegen der erlaubten Fahrtrichtung gefahren war. Nachdem die Beamten den Mann aus dem Streifenwagen heraus angesprochen und zum Anhalten aufgefordert hatten, setzte dieser zur Flucht an. Dabei stieß er jedoch mit dem Streifenwagen zusammen und stürzte. Der Radler verletzte sich hierbei leicht. Gegenüber den Beamten gab der 58-Jährige an, dass er kürzlich Betäubungsmittel konsumiert habe. Auf einer Polizeidienststelle wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen.