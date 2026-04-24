Bei einer Kontrolle der Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung und der Feuerwehr am Mittwoch, 22. April, in Maudach lag das Hauptaugenmerk laut Stadtverwaltung auf Parkverstößen an Kreuzungen. Von 19 bis 21 Uhr wurden 18 gebührenpflichtige Verwarnungen und zwei Fahrzeuge abgeschleppt, die etwa in Kreuzungsbereichen nicht den erforderlichen Abstand von fünf Metern zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten einhielten. Falls dieser Abstand nicht beachtet wird, erschweren falsch abgeparkte Pkw etwa der Feuerwehr das Befahren der Straßen oder verhindern dies sogar. An der Kontrolle nahm neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Maudach teil. Mario Šandor (FWG), stellvertretender Ortsvorsteher, begleitete als Beobachter die Maßnahme. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten will die Verkehrsüberwachung künftig ähnliche Schwerpunktkontrollen unangekündigt in anderen Stadtteilen durchführen.