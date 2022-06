Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in der B44-Ausfahrt nach Rheingönheim die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei kam der Wagen von der Straße ab, fuhr auf eine Grünfläche und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Fahrer und der Beifahrer (18) wurden leicht verletzt und kamen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.