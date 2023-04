Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Bemerkenswert ist der, der sich in einer Gemeinschaft die Unabhängigkeit bewahrt“, schrieb der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson schon im 18. Jahrhundert. Auf kaum einen zeitgenössischen Liedermacher dürfte dies eher zutreffen als auf Konstantin Wecker. „Utopia“ heißt sein neues Album, das er im Mannheimer Rosengarten einem dankbaren Publikum vorstellte.

„Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsre Zeit, doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit“, heißt es in Weckers Song „Utopia“,